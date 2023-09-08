UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський може ветувати закон про е-декларування, - джерела

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Юлія Акимова

Президент Володимир Зеленський може ветувати ухвалений Радою законопроект про повернення електронного декларування.

Про це РБК-Україна сказала кілька джерел у владі.

За словами одного із співрозмовників, глава держави вирішив повернути парламенту проект без підпису через норму, яка дозволяє чиновникам ще рік не розкривати публічно свої активи.

"Цілком ймовірно, що президент накладе вето", - підтвердив інший співрозмовник із команди президента.

Що не так з поверненням е-декларування

Цього тижня Верховна рада ухвалила законопроект про відновлення електронного декларування в Україні, яке було призупинене через повномасштабну агресію РФ. Однак народні депутати відмовилися схвалити правку до законопроекту, яка передбачала негайне відкриття реєстру електронних декларацій.

У схваленому парламентом документі ж йдеться про те, що електронні декларації ще рік не будуть публічними, але кожен чиновник може сам попросити НАЗК зробити його декларацію публічною.

Глава монобільшості в парламенті Давид Арахамія пояснював, що залишити реєстр поки що закритим вирішили через прохання декларантів місцевих громад, які проживають на прифронтових територіях.

Таке рішення Ради викликало обурення в суспільстві і серед антикорупційних організацій. Зокрема, на сайті президента було створено петицію з закликом ветувати даний законопроект, яка за кілька годин набрала необхідну кількість підписів. Накласти вето закликали Зеленського і у Європарламенті.

Сам же президент у середу на прес-конференції в Києві зазначав, що рішення щодо законопроекту про е-декларування буде ухвалювати після консультацій з віце-прем'єром з питань євроінтеграції Ольгою Стефанішиною.

Відновлення електронного декларування є важливим етапом на шляху України до вступу в Європейський союз. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДекларації про доходиВерховна радаЕлектронне декларування