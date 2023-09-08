Зеленський може ветувати закон про е-декларування, - джерела

За словами одного із співрозмовників, глава держави вирішив повернути парламенту проект без підпису через норму, яка дозволяє чиновникам ще рік не розкривати публічно свої активи.

"Цілком ймовірно, що президент накладе вето", - підтвердив інший співрозмовник із команди президента.

Що не так з поверненням е-декларування

Цього тижня Верховна рада ухвалила законопроект про відновлення електронного декларування в Україні, яке було призупинене через повномасштабну агресію РФ. Однак народні депутати відмовилися схвалити правку до законопроекту, яка передбачала негайне відкриття реєстру електронних декларацій.

У схваленому парламентом документі ж йдеться про те, що електронні декларації ще рік не будуть публічними, але кожен чиновник може сам попросити НАЗК зробити його декларацію публічною.

Глава монобільшості в парламенті Давид Арахамія пояснював, що залишити реєстр поки що закритим вирішили через прохання декларантів місцевих громад, які проживають на прифронтових територіях.

Таке рішення Ради викликало обурення в суспільстві і серед антикорупційних організацій. Зокрема, на сайті президента було створено петицію з закликом ветувати даний законопроект, яка за кілька годин набрала необхідну кількість підписів. Накласти вето закликали Зеленського і у Європарламенті.

Сам же президент у середу на прес-конференції в Києві зазначав, що рішення щодо законопроекту про е-декларування буде ухвалювати після консультацій з віце-прем'єром з питань євроінтеграції Ольгою Стефанішиною.

Відновлення електронного декларування є важливим етапом на шляху України до вступу в Європейський союз.

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