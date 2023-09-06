Зеленський відреагував на прийняття закону про е-декларації без важливої поправки

Президент України Володимир Зеленський має проконсультуватися із профільним міністром перед тим, як ухвалювати рішення щодо закону про відновлення електронного декларування в Україні.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського на прес-конференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

У президента запитали, чи буде він підписувати закон про електронні декларації у тому вигляді, у якому за нього проголосували нардепи.

"Я маю спершу провести консультації зі Стефанішиною (віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - ред.) і потім вирішувати підписувати чи накладати вето", - відповів Зеленський.

Закон про е-декларації

У 2022 році НАЗК заявило, що під час воєнного стану посадовцям не обов’язково подавати декларації. Проте країни G7 неоднорозаво звертались до влади України із закликом відновити декларування доходів депутатів та чиновників.

Зеленський також вимагав від депутатів ухвалення закону, який є одним із критеріїв для вступу України до ЄС.

Вчора Верховна Рада підтримала відновлення електронного декларування, але провалила головну поправку - про відкриття декларації. Тож реєстр буде закрито, а інформація про статки чиновників буде непублічною ще рік, якщо Зеленський підпише закон у такому вигляді.

Після цього голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія пояснив, чому декларації не зробили публічними відразу.

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