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Зеленский может ветировать закон о е-декларировании, - источники

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Юлия Акимова

Президент Владимир Зеленский может ветировать принятый Радой законопроект о возвращении электронного декларирования.

Об этом РБК-Украина сказало несколько источников во власти.

По словам одного из собеседников, глава государства решил вернуть парламенту проект без подписи из-за нормы, которая позволяет чиновникам ещё год не раскрывать публично свои активы. 

"Вполне вероятно, что президент наложит вето", - подтвердил другой собеседник из команды президента.

Что не так с возвращением е-декларирования

На этой неделе Верховная рада приняла законопроект о восстановлении электронного декларирования в Украине, которое было приостановлено из-за полномасштабной агрессии РФ. Однако народные депутаты отказались одобрить поправку к законопроекту, которая предусматривала безотлагательное открытие реестра электронных деклараций.

В одобренном парламентом документе же говорится, что электронные декларации еще год не будут публичными, но каждый чиновник может сам попросить НАПК сделать его декларацию публичной.

Глава монобольшинства в парламенте Давид Арахамия объяснял, что оставить реестр пока что закрытым решили по просьбе декларантов местных общин, проживающих на прифронтовых территориях.

Такое решение Рады вызвало возмущение в обществе и среди антикоррупционных организаций. В частности, на сайте президента была создана петиция с призывом ветировать данный законопроект, которая за несколько часов набрала необходимое количество голосов. Наложить вето призвали Зеленского и в Европарламенте.

Сам же президент в среду на пресс-конференции в Киеве отмечал, что решение по законопроекту о е-декларировании будет принимать после консультаций с вице-премьером по вопросам евроинтеграции Ольгой Стефанишиной.

Восстановление электронного декларирования является важным этапом на пути Украины к вступлению в Европейский союз.

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