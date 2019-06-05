Зеленский с Могерини и Туском обсудит меры против РФ из-за паспортизации Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский во время встреч с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и председателем Европейского совета Дональдом Туском обсудит вопросы урегулирование ситуации на Донбассе, а также планы реформ в Украине. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что в ходе встречь стороны обсудят планы реформ и видение урегулирования ситуации на Донбассе, а также применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса.

Напомним, 4 июня президент Зеленский отправился в первый зарубежный визит в Брюссель. В ходе визита он договорился с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером о возможной дате проведения 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве - 8 июля 2019 года.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Варшаву с визитом в день празднования годовщины начала Второй мировой войны.

Также Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Так, в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине. Он добавил, что Североатлантический альянс выделит более 40 млн евро на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.