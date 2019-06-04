Президент Польши пригласил Зеленского посетить Варшаву

Фото: Владимир Зеленский и Анджей Дуда (president.gov.ua)

Дуда надеется на примирение Польши и Украины в исторических вопросах

Президент Польши Анджей Дуда пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Варшаву с визитом в день годовщины начала Второй мировой войны. Об этом он заявил во время встречи 4 июня в Брюсселе, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Президент Польши также выразил надежду на примирение двух стран в исторических вопросах и установление правды благодаря работе экспертов.

Дуда подчеркнул, что Польша продолжит поддержку усилий Украины для восстановления территориальной целостности и суверенитета в границах, признанных мировым сообществом.

"Заверил господина президента, что у него есть наша поддержка в евроатлантических устремлениях Украины", - подчеркнул польский президент.

Он назвал Украину "добрым соседом" и отметил, что Польша хочет помочь ей развиваться, добавив, что уровень двусторонней торговли хороший и есть перспективы для его улучшения.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Польшу за постоянную поддержку в защите украинских интересов на уровне Европейского Союза и НАТО и отметил, что Украина и Польша разделяют видение ключевых для Европы вопросов по внешней политике и безопасности.

"Мы должны сохранить наше единство, чтобы наш общий голос был услышан и учтен в общеевропейском контексте. Мы имеем общее понимание глубины угроз, которые несет для всей Европы Россия, и вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в борьбе против агрессии", - заявил Зеленский.

Напомним, 4 июня в Брюсселе Владимир Зеленский также встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, сообщив ему, что информация о якобы запланированном дефолте не имеет ничего общего с его официальной позицией.