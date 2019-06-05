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Зеленский и Юнкер договорились о дате саммита Украина-ЕС в Киеве

Новости » Политика    05.06.2019 - 00:33
Зеленский и Юнкер договорились о дате саммита Украина-ЕС в Киеве
Фото: Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер (president.gov.ua)

21-й саммит Украина-Евросоюз может пройти 8 июля

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе договорились о возможной дате проведения 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве - 8 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

"Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также отмечается, что во время встречи Зеленский и Юнкер обсудили широкий круг вопросов взаимодействия Украины и Евросоюза.

Зеленский в частности пообещал придерживаться стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО и заявил о готовности Украины выполнять взятые на себя обязательства, в частности в отношениях с международными финансовыми институтами.

Он поблагодарил ЕС за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и особую роль в сдерживании российской агрессии и преодолении ее последствий.

"Наша цель остается неизменной - освобождение Донбасса исключительно политико-дипломатическими средствами", - заявил президент.

Он также подчеркнул важность продолжения и усиления санкционной политики ЕС в отношении РФ.

Юнкер, со своей стороны, заверил в полной поддержке Украины со стороны ЕС в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Варшаву с визитом в день празднования годовщины начала Второй мировой войны.

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