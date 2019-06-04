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Столтенберг: НАТО продолжит помогать Украине

Новости » Политика    04.06.2019 - 18:14
Столтенберг: НАТО продолжит помогать Украине
Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/natо)

Генсек НАТО анонсировал предоставление 40 млн евро Украине на кибербезопасность и медреабилитацию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

По словам генсека НАТО, более 40 млн евро выделят на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.

"Мы также продолжаем предоставлять мощную практическую поддержку в различных сферах. Более 40 млн евро будут выделены на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию. Союзники НАТО также помогают в военных тренировках Вооруженных сил Украины, и каждый день наши советники поддерживают реформы в сфере безопасности и обороны", - отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 июня, прибыл в Брюссель (Бельгия) с первым зарубежным визитом. Глава государства отмечал, что впереди у него ряд встреч на высшем уровне.

Как писало РБК-Украина ранее, изначально планировалось, что Зеленский во время визита в Брюссель не будет давать пресс-конференций с лидерами ЕС и НАТО. Отмечалось, что президент Украины сделает только заявления.

Добавим, пресс-секретарь Зеленского отмечала, что глава государства во время первого визита в Брюссель 4 июня задекларирует неизменность курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Зеленский: мы готовы к переговорам с Россией Зеленский прибыл с первым зарубежным визитом в Брюссель
Новости Украины Владимир ЗеленскийНАТОЙенс Столтенберг
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