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Зеленский с Могерини и Туском обсудит меры против РФ из-за паспортизации Донбасса

Новости » Политика    05.06.2019 - 14:57
Зеленский с Могерини и Туском обсудит меры против РФ из-за паспортизации Донбасса
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также Зеленский поднимет вопрос видения урегулирования ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время встреч с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и председателем Европейского совета Дональдом Туском обсудит вопросы урегулирование ситуации на Донбассе, а также планы реформ в Украине. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что в ходе встречь стороны обсудят планы реформ и видение урегулирования ситуации на Донбассе, а также применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса.

Напомним, 4 июня президент Зеленский отправился в первый зарубежный визит в Брюссель. В ходе визита он договорился с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером о возможной дате проведения 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве - 8 июля 2019 года. 

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Варшаву с визитом в день празднования годовщины начала Второй мировой войны.

Также Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Так, в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине. Он добавил, что Североатлантический альянс выделит более 40 млн евро на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.

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