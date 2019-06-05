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Зеленський з Могеріні і Туском обговорить заходи проти РФ через паспортизацію Донбасу

Новини » Політика    05.06.2019 - 14:57
Зеленський з Могеріні і Туском обговорить заходи проти РФ через паспортизацію Донбасу
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також Зеленський підніме питання бачення врегулювання ситуації на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічей з главою європейської дипломатії Федерикой Могеріні та головою Європейської ради Дональдом Туском обговорить питання врегулювання ситуації на Донбасі, а також плани реформ в Україні. Про це повідомляє прес-служба президента.

Повідомляється, що в ході зустрічей сторони обговорять плани реформ і бачення врегулювання ситуації на Донбасі, а також застосування заходів проти чиновників РФ, винних у паспортизації Донбасу.

Нагадаємо, 4 червня президент Зеленський відправився в перший закордонний візит до Брюсселя. В ході візиту він домовився з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером про можливу дату проведення 21-го саміту Україна-ЄС у Києві - 8 липня 2019 року.

Крім того, президент Польщі Анджей Дуда запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Варшаву з візитом в день святкування річниці початку Другої світової війни.

Також Зеленський провів зустріч з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Так, в ході спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським Столтенберг заявив, що альянс продовжить допомагати Україні. Він додав, що Північноатлантичний альянс виділить понад 40 млн євро на кібербезпека і медичну реабілітацію.

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