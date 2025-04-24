Зеленський про мобілізацію: сотні тисяч пішли в армію добровільно

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість українців, які пішли до армії добровільно, і прокоментував так звану "примусову мобілізацію" в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави розповів в інтерв'ю засновникові Daily Wire Бену Шапіро.

Відповідаючи на провокативне запитання про "примусову мобілізацію" в Україні, Зеленський зазначив, що сотні українців стали до лав війська добровільно. "В Україні зараз 800 000 або 600 000 людей, які добровільно пішли до армії. Так, діє закон про мобілізацію, але це люди, які добровільно пішли захищати Україну", - підкреслив він. При цьому президент визнав, що є окремі інциденти під час мобілізації. Але він підкреслив, що вони "не є обличчям" України. "Правоохоронні органи мають гарантувати, що не буде насильства (під час мобілізації - ред.)", - додав Зеленський. Глава держави уточнив, що кожен спірний випадок мобілізації розглядають правоохоронці.