Зеленский о мобилизации: сотни тысяч пошли в армию добровольно

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество украинцев, которые пошли в армию добровольно, и прокомментировал так называемую "принудительную мобилизацию" в Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава государства рассказал в интервью основателю Daily Wire Бену Шапиро.

"Правоохранительные органы должны гарантировать, что не будет насилия (во время мобилизации - ред.)", - добавил Зеленский.

При этом президент признал, что есть отдельные инциденты во время мобилизации. Но он подчеркнул, что они "не являются лицом" Украины.

"В Украине сейчас 800 000 или 600 000 людей, которые добровольно пошли в армию. Да, действует закон о мобилизации, но это люди, которые добровольно пошли защищать Украину", - подчеркнул он.

Отвечая на провокационный вопрос о "принудительной мобилизации" в Украине, Зеленский отметил, что сотни украинцев стали в ряды войска добровольно.

Мобилизация в Украине

Напомним, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации. Согласно законопроектам, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили с 9 мая 2025 года на 90 дней, то есть до 6 августа.

Вчера же спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что правительство не будет рассматривать вопрос снижения мобилизационного возраста. Он отметил, что парламент не будет "играть" с возрастом, поскольку важно думать не только об обороне, но и о будущем Украины.

Стефанчук отметил, что парламент уже предпринял шаги, снизив мобилизационный возраст с 27 до 25 лет, и предоставляется возможность заключать контракт с Вооруженными силами для добровольного участия в защите страны.

Вместе с тем на днях стало известно, что часть студентов в Украине лишат отсрочки от мобилизации. Правительство предлагает законопроект, которым лишит права на отсрочку учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискателей профессионального предвысшего образования, которые начали обучение после 25 лет.

Добавим также, что в марте Верховная Рада поддержала законопроект о наказании работников ТЦК и ВВК за нарушение порядка мобилизации. Он касается, в частности, руководителей ТЦК, председателей и членов ВВК, а также военных медиков.

Согласно документу, предлагается установить уголовную ответственность за нарушение порядка проведения медицинских осмотров для определения годности к службе, а также за нарушение порядка призыва граждан на военную службу.

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