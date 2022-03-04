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Зеленский о митингах "за Россию" в Херсоне: с этого они начинали "ЛДНР"

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Пятница 04 марта 2022 11:32
Зеленский о митингах "за Россию" в Херсоне: с этого они начинали "ЛДНР" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас российские власти готовят провокации в Херсоне. В частности, они собираются провести "митинг" за россию, для которого привезут в город чужестранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Сейчас готовят провокации в Херсоне. Собираются разыграть спектакль с вроде бы митингом за россию и для этого они отвезли в город чужестранцев. Ищут местных предателей, хотят сделать телекартинку, будто Херсон уже не украинский. Я хочу напомнить, что с этого они начинали "ЛДНР" и вы понимаете, что с ними потом произошло. Это нужно остановить", - заявил президент.

Зеленский призвал жителей Херсона показать оккупантам, что это их город.

"Херсонцы, обращаюсь к вам, покажите, что это ваш город, вы можете остановить это. Я призываю херсонцев избавиться от любого отчаяния, Украина своего не отдаст. Мы боремся против мощного врага, превосходящего нас численностью, количеством техники, но на тысячи световых лет далекого от нас, нормальных людей, имеющих достоинство", - заявил он.

При этом он попросил жителей Херсона дать знать российским войскам, что они в городе временно и никогда не смогут его оккупировать.

"Обязательно дайте знать кафиров, что находиться в Херсоне они могут только временно и никогда не смогут владеть вашим городом, как и любым другим городом нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Центр противодействия информации предупредил, что в Херсоне российские оккупанты планируют провести постановочный митинг за создание так называемой "Херсонской народной республики".

Ранее глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута призвал жителей не выходить на улицу, после того, как в город зашли оккупационные войска.

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