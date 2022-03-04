Зеленський про мітинги "за Росію" в Херсоні: з цього вони починали "ЛДНР"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зараз російська влада готує провокації в Херсоні. Зокрема, вони збираються провести "мітинг" За Росію, для якого привезуть в місто чужинців.

"Зараз готують провокації в Херсоні. Збираються розіграти виставу з начебто мітингом за Росію і для цього вони відвезли в місто чужинців. Шукають місцевих зрадників, хочуть зробити телекартинку, ніби Херсон вже не український. Я хочу нагадати, що з цього вони починали "ЛДНР" і ви розумієте, що з ними потім сталося. Це потрібно зупинити", - заявив президент.

Зеленський закликав жителів Херсона показати окупантам, що це їхнє місто.

"Херсонці, звертаюся до вас, покажіть, що це ваше місто, ви можете зупинити це. Я закликаю херсонців позбутися будь-якого відчаю, Україна свого не віддасть. Ми боремося проти потужного ворога, що перевершує нас чисельністю, кількістю техніки, але на тисячі світлових років далекого від нас, нормальних людей, що мають гідність", - заявив він.

При цьому він попросив жителів Херсона дати знати російським військам, що вони в місті тимчасово і ніколи не зможуть його окупувати.

"Обов'язково дайте знати, що перебувати в Херсоні вони можуть тільки тимчасово і ніколи не зможуть володіти вашим містом, як і будь - яким іншим містом нашої держави", - підкреслив Зеленський.