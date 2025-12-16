Зеленський про мирний план: розраховуємо на 5 документів, фіналізуємо - зустрінемось з Трампом

Україна розраховує на 5 документів "мирного плану", які повинен буде затвердити Конгрес США. Коли план буде фіналізовано, президент Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Зеленський відповідаючи на питання ЗМІ.
"Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про "гарантії безпеки", тобто проголосовані, затверджені Конгресом США. Там, де існує п'ята поправка, як в НАТО, тобто дзеркальна п'ятій поправці для всіх, хто в Альянсі. І це буде проголосовано Конгресом, про це є домовленості, і це дуже важливо", - сказав президент.
Він додав, що наразі Україна "дуже близька" до "сильних гарантій безпеки".
"Безумовно, ми люди війни, і під час війни ми віримо фактам, тому теоретично ми бачимо на папері сьогодні хороші елементи. Але факти, це знов-таки підтверджую і повертаюся, це голосування в Конгресі Сполучених Штатів Америки", - додав Зеленський.
Глава держави підсумував, що сьогодні розмовляв з Трампом, як і європейські лідери, і всі кроки були обговорені.
"Я думаю, що коли ми допрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним зустрінемось", - повідомив президент.
Як відомо, 14 та 15 грудня пройшла зустріч у Берліні європейських лідерів з представниками української та американських делегацій. Обговорювали мирний план щодо України.
З нашого боку участь у перемовинах брав особисто Зеленський, який 15 грудня відлучився від переговорів. З боку США, зокрема, спецпредставник глави Білого дому Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.
Посеред європейських лідерів були: президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер, глава Євроради Антоніу Кошта, очільниця Європарламенту Урсула фон дер Ляєн та багато інших вагомих фігур європейської політики.
Наразі відомо, що план розподілили на три частини: гарантії безпеки, щодо яких ніби-то є значний прогрес, рамкова угода, яка складається з 20 пунктів, а також документ щодо відновлення післявоєнної України.
Однак досі проблемним є питання територій. Загалом, за словами неназваного американського чиновника, консенсусу щодо "мирного плану" вдалось досягнути у 90% питань.