Зеленський про мирний план: розраховуємо на 5 документів, фіналізуємо - зустрінемось з Трампом

"Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про "гарантії безпеки", тобто проголосовані, затверджені Конгресом США. Там, де існує п'ята поправка, як в НАТО, тобто дзеркальна п'ятій поправці для всіх, хто в Альянсі. І це буде проголосовано Конгресом, про це є домовленості, і це дуже важливо", - сказав президент.

Він додав, що наразі Україна "дуже близька" до "сильних гарантій безпеки".

"Безумовно, ми люди війни, і під час війни ми віримо фактам, тому теоретично ми бачимо на папері сьогодні хороші елементи. Але факти, це знов-таки підтверджую і повертаюся, це голосування в Конгресі Сполучених Штатів Америки", - додав Зеленський.

Глава держави підсумував, що сьогодні розмовляв з Трампом, як і європейські лідери, і всі кроки були обговорені.

"Я думаю, що коли ми допрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним зустрінемось", - повідомив президент.