Зеленский о мирном плане: рассчитываем на 5 документов, финализируем - встретимся с Трампом

"Мы рассчитываем на 5 документов, часть из них о "гарантиях безопасности", то есть проголосованные, утвержденные Конгрессом США. Там, где существует пятая поправка, как в НАТО, то есть зеркальная пятой поправке для всех, кто в Альянсе. И это будет проголосовано Конгрессом, об этом есть договоренности, и это очень важно", - сказал президент.

Он добавил, что сейчас Украина "очень близка" к "сильным гарантиям безопасности".

"Безусловно, мы люди войны, и во время войны мы верим фактам, поэтому теоретически мы видим на бумаге сегодня хорошие элементы. Но факты, это опять-таки подтверждаю и возвращаюсь, это голосование в Конгрессе Соединенных Штатов Америки", - добавил Зеленский.

Глава государства подытожил, что сегодня разговаривал с Трампом, как и европейские лидеры, и все шаги были обсуждены.

"Я думаю, что когда мы доработаем документы или приблизимся ближе к конечному варианту документов, мы с ним встретимся", - сообщил президент.