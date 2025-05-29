Зеленський: мир в Україні настане після Путіна, але є "проміжне рішення"

Справедливий мир в Україні настане, ймовірно, вже після диктатора Росії Володимира Путіна. Втім, є й "проміжне рішення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського, якого цитує Tagesschau.
Як відзначив президент, наразі він не бачить з боку Путіна готовності до завершення повномасштабної війни.
Він відзначив, що Захід недостатньо тисне на Росію. За його словами, Сполучені Штати Америки (США) "залучені, але не на 100%. Інші ж країни, такі як Китай чи країни Глобального Півдня - "стримуються".
"У нас буде справедливий мир, але, можливо, тільки після Путіна. Але мир, який починається з припинення вогню, а потім з подальших кроків до тривалого миру, може розпочатися вже завтра", - додав він.
16 травня в Туреччині відбулася перша за останні роки пряма зустріч представників України та Російської Федерації (РФ), на якій сторони обговорювали можливості зупинення повномасштабної війни.
До країни того ж дня прибув Зеленський, очікуючи на особисту розмову з диктатором Путіним, утім останній проігнорував заклик.
Українську сторону очолював міністр оборони Рустем Умєров, тоді як російську делегацію представляв помічник Путіна Володимир Мединський. У межах перемовин ключовим питанням став великий обмін полоненими за схемою "1000 на 1000". Цей обмін провели у три етапи протягом минулих вихідних.
Росія тим часом запропонувала Україні провести другий раунд перемовин у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.
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