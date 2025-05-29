Зеленський: мир в Україні настане після Путіна, але є "проміжне рішення"

Як відзначив президент, наразі він не бачить з боку Путіна готовності до завершення повномасштабної війни.

Він відзначив, що Захід недостатньо тисне на Росію. За його словами, Сполучені Штати Америки (США) "залучені, але не на 100%. Інші ж країни, такі як Китай чи країни Глобального Півдня - "стримуються".

"У нас буде справедливий мир, але, можливо, тільки після Путіна. Але мир, який починається з припинення вогню, а потім з подальших кроків до тривалого миру, може розпочатися вже завтра", - додав він.