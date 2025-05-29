Зеленский: мир в Украине наступит после Путина, но есть "промежуточное решение"

Справедливый мир в Украине наступит, вероятно, уже после диктатора России Владимира Путина. Впрочем, есть и "промежуточное решение".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского, которого цитирует Tagesschau.
Как отметил президент, пока он не видит со стороны Путина готовности к завершению полномасштабной войны.
Он отметил, что Запад недостаточно давит на Россию. По его словам, Соединенные Штаты Америки (США) "привлечены, но не на 100%. Другие же страны, такие как Китай или страны Глобального Юга - "сдерживаются".
"У нас будет справедливый мир, но, возможно, только после Путина. Но мир, который начинается с прекращения огня, а затем с дальнейших шагов к длительному миру, может начаться уже завтра", - добавил он.
16 мая в Турции состоялась первая за последние годы прямая встреча представителей Украины и Российской Федерации (РФ), на которой стороны обсуждали возможности остановки полномасштабной войны.
В страну в тот же день прибыл Зеленский, ожидая личного разговора с диктатором Путиным, впрочем, последний проигнорировал призыв.
Украинскую сторону возглавлял министр обороны Рустем Умеров, тогда как российскую делегацию представлял помощник Путина Владимир Мединский. В рамках переговоров ключевым вопросом стал большой обмен пленными по схеме "1000 на 1000". Этот обмен провели в три этапа в течение прошлых выходных.
Россия тем временем предложила Украине провести второй раунд переговоров в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.
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