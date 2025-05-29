ua en ru
Чт, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський: мир в Україні настане після Путіна, але є "проміжне рішення"

Четвер 29 травня 2025 15:22
UA EN RU
Зеленський: мир в Україні настане після Путіна, але є "проміжне рішення" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Справедливий мир в Україні настане, ймовірно, вже після диктатора Росії Володимира Путіна. Втім, є й "проміжне рішення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського, якого цитує Tagesschau.

Як відзначив президент, наразі він не бачить з боку Путіна готовності до завершення повномасштабної війни.

Він відзначив, що Захід недостатньо тисне на Росію. За його словами, Сполучені Штати Америки (США) "залучені, але не на 100%. Інші ж країни, такі як Китай чи країни Глобального Півдня - "стримуються".

"У нас буде справедливий мир, але, можливо, тільки після Путіна. Але мир, який починається з припинення вогню, а потім з подальших кроків до тривалого миру, може розпочатися вже завтра", - додав він.

Переговори Росії та України

16 травня в Туреччині відбулася перша за останні роки пряма зустріч представників України та Російської Федерації (РФ), на якій сторони обговорювали можливості зупинення повномасштабної війни.

До країни того ж дня прибув Зеленський, очікуючи на особисту розмову з диктатором Путіним, утім останній проігнорував заклик.

Українську сторону очолював міністр оборони Рустем Умєров, тоді як російську делегацію представляв помічник Путіна Володимир Мединський. У межах перемовин ключовим питанням став великий обмін полоненими за схемою "1000 на 1000". Цей обмін провели у три етапи протягом минулих вихідних.

Росія тим часом запропонувала Україні провести другий раунд перемовин у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
Купувати долари зараз немає сенсу: бліц-інтерв'ю з фінансовим аналітиком
Купувати долари зараз немає сенсу: бліц-інтерв'ю з фінансовим аналітиком
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів