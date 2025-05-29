Зеленский: мир в Украине наступит после Путина, но есть "промежуточное решение"

Справедливый мир в Украине наступит, вероятно, уже после диктатора России Владимира Путина. Впрочем, есть и "промежуточное решение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского, которого цитирует Tagesschau.

Как отметил президент, пока он не видит со стороны Путина готовности к завершению полномасштабной войны.

Он отметил, что Запад недостаточно давит на Россию. По его словам, Соединенные Штаты Америки (США) "привлечены, но не на 100%. Другие же страны, такие как Китай или страны Глобального Юга - "сдерживаются".

"У нас будет справедливый мир, но, возможно, только после Путина. Но мир, который начинается с прекращения огня, а затем с дальнейших шагов к длительному миру, может начаться уже завтра", - добавил он.