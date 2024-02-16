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Зеленський: ми повинні привчити Росію поважати інших і шукати шлях до миру

Київ, П'ятниця 16 лютого 2024 10:49
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Зеленський: ми повинні привчити Росію поважати інших і шукати шлях до миру Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росію потрібно привчити поважати інших, а також змусити Москву шукати шлях до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на відкритті міжнародної українсько-шведської виставки.

Глава держави зазначив, що більшість народів у світі визначилися та обрали мир, а "деяким просто не пощастило з сусідами". Він наголосив, що Україна ніколи не хотіла війни, яка є недоречною у 21 столітті, нагадуючи 19 та навіть 18 століття.

"Неспровокована та злочинна російська агресія - це відображення злої частини людської душі, яка бореться за панування, зневажає життя і яка нічого не навчилася з історії, хоча полюбляє про історію згадувати", - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що Росію потрібно навчати поважати інших, а не ігнорувати мир.

"Ми повинні привчити Росію поважати інших. Ми маємо змусити її шукати шлях до миру. І це можливо. Пам'ятаємо: в історію входять не ті, кому було легко і хто змирився, а ті, кому було складно, але вони вистояли", - сказав він.

Переговори України та Росії

Нагадаємо, Україна та Росія наразі не ведуть мирних переговорів. Позиція України полягає в тому, що перед початком переговорів РФ повинна вивести свої війська.

Додамо, наприкінці грудня The New York Times заявило, що російський диктатор Володимир Путін нібито передав дипломатичними каналами сигнал, що готовий заморозити війну в Україні.

Також, за непідтвердженою інформацією, Путін надсилав пропозиції щодо припинення вогню роком раніше, восени 2022 року.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що країни Заходу не просять Україну домовлятися з Росією про заморожування війни. А президент Володимир Зеленський підкреслював, що тиску від партнерів поки що немає.

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