Зеленский: мы должны приучить Россию уважать других и искать путь к миру
Россию нужно приучить уважать других, а также вынудить Москву искать путь к миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на открытии международной украино-шведской выставки.
Глава государства отметил, что большинство народов в мире определились и избрали мир, а "некоторым просто не повезло с соседями". Он подчеркнул, что Украина никогда не хотела войны, которая неуместна в 21 веке, напоминая 19 и даже 18 века.
"Неспровоцированная и преступная российская агрессия - это отражение злой части человеческой души, которая борется за господство, презирает жизнь и ничего не научилась по истории, хотя любит об истории вспоминать", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что Россию нужно учить уважать других, а не игнорировать мир.
"Мы должны приучить Россию уважать других. Мы должны заставить ее искать путь к миру. И это возможно. Помним: в историю входят не те, кому было легко и кто смирился, а те, кому было сложно, но они выстояли", - сказал он.
Переговоры Украины и России
Напомним, Украина и Россия пока не ведут мирные переговоры. Позиция Украины состоит в том, что перед началом переговоров РФ должна вывести свои войска.
Добавим, в конце декабря The New York Times заявило, что российский диктатор Владимир Путин якобы передал по дипломатическим каналам сигнал, готовый заморозить войну в Украине.
Также, по неподтвержденной информации, Путин посылал предложения по прекращению огня годом ранее, осенью 2022 года.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада не просят Украину договариваться с Россией о замораживании войны. А президент Владимир Зеленский подчеркивал, что давления от партнеров пока нет.
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