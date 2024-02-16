Зеленский: мы должны приучить Россию уважать других и искать путь к миру

Россию нужно приучить уважать других, а также вынудить Москву искать путь к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на открытии международной украино-шведской выставки.

Глава государства отметил, что большинство народов в мире определились и избрали мир, а "некоторым просто не повезло с соседями". Он подчеркнул, что Украина никогда не хотела войны, которая неуместна в 21 веке, напоминая 19 и даже 18 века.

"Неспровоцированная и преступная российская агрессия - это отражение злой части человеческой души, которая борется за господство, презирает жизнь и ничего не научилась по истории, хотя любит об истории вспоминать", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Россию нужно учить уважать других, а не игнорировать мир.

"Мы должны приучить Россию уважать других. Мы должны заставить ее искать путь к миру. И это возможно. Помним: в историю входят не те, кому было легко и кто смирился, а те, кому было сложно, но они выстояли", - сказал он.

Переговоры Украины и России

Напомним, Украина и Россия пока не ведут мирные переговоры. Позиция Украины состоит в том, что перед началом переговоров РФ должна вывести свои войска.

Добавим, в конце декабря The New York Times заявило, что российский диктатор Владимир Путин якобы передал по дипломатическим каналам сигнал, готовый заморозить войну в Украине.

Также, по неподтвержденной информации, Путин посылал предложения по прекращению огня годом ранее, осенью 2022 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада не просят Украину договариваться с Россией о замораживании войны. А президент Владимир Зеленский подчеркивал, что давления от партнеров пока нет.