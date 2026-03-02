UA

Зеленський: ми отримали документи з планами РФ на 2026-2027 роки

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна отримала документи з планами росіян на 2026-2027 рр. Цілі ворога не мають нічого спільного з реальністю.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час прес-підходу.

Читайте також: Хоче окупувати 4 обласних центри: Паліса розкрив амбітний план Росії

"Ми отримали плани (на - ред.) 2025-2027 рр. Трохи застарілі 25-го року. Бачимо, що вони не виконали свої ціни... Розуміємо, що вони хочуть", - сказав президент.

За його словами, росіяни так само хочуть окупувати Донецьку та Луганську області. При цьому ворог не планує залишати спроби просування на Запорізькому та Дніпровському напрямку. При цьому окупанти "дивляться" на Одеський район.

"Але ці карти, дивіться, вони поки що нічого спільного з реальністю не мають, тому що вони не можуть виконати завдання", - звернув увагу Зеленський.

 

Він додав, що наступальна операція, яку ворог готував на весну цього року, сильно залежала від "фундаменту", але його немає, оскільки росіяни провалили завдання на кінець 2025 року.

"Вони не можуть почати березневий наступ - саме той, який вони планували. Я не знаю, чи буде наступ навесні і коли саме. Вони хочуть наступати, але поки що не мають сил для виконання цього... Усе залежить від контрактів, від наступів, від зброї, від поставок нам зброї, а також від нашого виробництва", - сказав голова держави.

Плани РФ на Донецьку область

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса заявляв, що військове керівництво РФ поставило завдання вийти на адміністративні кордони Донецької області до кінця березня - початку квітня.

За його словами, стратегічні плани ворога також передбачають максимальне просування в Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також створення буферних зон уздовж кордону в Сумській і Харківській областях.

