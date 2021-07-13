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Зеленский и Меркель обсуждали газоснабжение ОРДЛО: мы должны иметь гарантии

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали газоснабжение оккупированного Донбасса в случае прекращения транзита газа после запуска "Северного потока-2". Украинская сторона настаивает на том, чтобы у нее были все гарантии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Я приводил примеры, мы действительно много потратили времени на часть беседы о газоснабжении, например, оккупированных территорий. Я говорю откровенно, если вы утверждаете, что это чисто экономика, а согласно минским соглашениям все защищают и ждут реинтеграцию Донбасса… И делают все, чтобы там не было никакой катастрофы - экологической, энергетической, катастрофы из-за водоснабжения, - все это может быть", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина на сегодня поставляет воду на оккупированный Донбасс.

"Тут очень просто - если у нас не будет газоснабжения, не будет транзита газа, а как эти территории будут получать? Вот почему это вопрос не только экономики. Поэтому мы должны просчитать все неосторожные шаги и иметь абсолютно все гарантии", - добавил президент.

Напомним, после оккупации части украинского Донбасса российская сторона записывала на "Нафтогаз Украины" долги за поставки газа в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, но после решения Стокгольмского арбитража перестала это делать.

В итоге "Газпром" отказался от требования компенсации свыше 1 млрд долларов за газ для оккупированного Донбасса.

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