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Зеленський і Меркель обговорювали газопостачання ОРДЛО: ми повинні мати гарантії

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорювали газопостачання окупованого Донбасу в разі припинення транзиту газу після запуску "Північного потоку-2". Українська сторона наполягає на тому, щоб у неї були всі гарантії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Я наводив приклади, ми дійсно багато витратили часу на частину бесіди про газопостачання, наприклад, окупованих територій. Я кажу відверто, якщо ви стверджуєте, що це чисто економіка, а згідно з мінськими угодами всі захищають і чекають реінтеграцію Донбасу... І роблять все, щоб там не було ніякої катастрофи - екологічної, енергетичної, катастрофи через водопостачання, - все це може бути", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна на сьогодні постачає воду на окупований Донбас.

"Тут дуже просто - якщо у нас не буде газопостачання, не буде транзиту газу, а як ці території будуть отримувати? Ось чому це питання не тільки економіки. Тому ми повинні прорахувати всі необережні кроки і мати абсолютно всі гарантії", - додав президент.

Нагадаємо, після окупації частини українського Донбасу російська сторона записувала на "Нафтогаз України" борги за постачання газу в окремі райони Донецької та Луганської областей, але після рішення Стокгольмського арбітражу перестала це робити.

У підсумку "Газпром" відмовився від вимоги компенсації понад 1 млрд доларів за газ для окупованого Донбасу.

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