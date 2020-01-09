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"Газпром" отказался от компенсаций за поставки на оккупированный Донбасс

Новости » Энергетика     09.01.2020 - 14:40
"Газпром" отказался от компенсаций за поставки на оккупированный Донбасс
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Украина не должна оплачивать поставленный в ОРДЛО природный газ

Российская компания "Газпром" в рамках соглашений с НАК "Нафтогаз Украины" полностью отказалась от претензий на оплату поставок газа на оккупированный Донбасс. Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в старом контракте на транзит и поставку газа были прописаны точки входа в ГТС Украины, которые на сегодня находятся на оккупированном Донбассе.

"На конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать", - подчеркнул Витренко.

Он также уточнил, что "Газпром" отказался от претензий в рамках новых договоренностей о транзите.

Напомним, в мае 2018 года уже после решения Стокгольмского арбитража в пользу Украины "Газпром" перестал присылать счета за поставки на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. В то же время по состоянию на декабрь 2017 года претензии российского газового монополиста по этим поставкам достигли 1,3 млрд долларов.

До этого сообщалось, что Стокгольмский арбитраж в рамках разбирательства рассматривал также поставки газа на оккупированный Донбасс, а "Газпром" добивался, чтобы суд не принимал отдельных решений по этому кейсу.

"Нафтогаз" планирует заключить транзитные договоры с европейскими компаниями
Новости Украины ГазпромЮрий ВитренкоДонбассНафтогаз Украины
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