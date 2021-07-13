ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский: Германия и Украина имеют разные взгляды относительно "Северного потока-2"

Новина українською →
Вторник 13 июля 2021 11:39
Зеленский: Германия и Украина имеют разные взгляды относительно "Северного потока-2" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина и Германия имеет разные взгляды относительно строительства российского газопровода "Северный поток-2". Однако президент Владимир Зеленский привел достаточно аргументов относительно позиции Украины по этому вопросу во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на форуме "Украина.30".

По его словам, на встрече удалось получить общее понимание, что украинский президент приехал в Германию 12 июля за решением вопросов безопасности.

"У нас есть разные взгляды относительно "Северного потока-2", но я считаю, что мы доказали достаточно аргументов Германии. Будет встреча канцлера (Ангели Меркель, - ред.) вместе с президентом Байденом и там будут обсуждаться, что несет "Северный поток-2": что он принесет Европе и что принесет Украине, и как гарантировать безопасность, в первую очередь Украине", - сказал Зеленский.

Напомним, вчера после встречи Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

Зеленский, комментируя ситуацию вокруг строительства газопровода, заявил, что "нельзя за счет Украины решать проблемы Европы".

Читайте РБК-Украина в Google News
Ангела Меркель Северный поток-2
NEWS
Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе
Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе
DAILY
Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента