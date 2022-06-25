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Зеленский о массовых ракетных ударах: Россия вынуждена устраивать показуху

Новина українською →
Киев, Суббота 25 июня 2022 22:51
Зеленский о массовых ракетных ударах: Россия вынуждена устраивать показуху Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Сегодня Россия нанесла ряд ракетных ударов по населенным пунктам Украины. Такими действиями оккупанты устроили показуху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"45 российских ракет за ночь и утро этих суток, к вечеру еще ракеты. Все они были запущены с одной целью: показать, что Россия может что-то дожать, что-нибудь показать. Оккупанты собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вынуждены на пятый месяц устраивать такую ​​ракетную показуху, которая стратегически для России ничего не меняет", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, сейчас в войне начался новый этап, "когда понимаем, что все равно сможем защитить наше государство, но не чувствуем временных пределов этого".

Также Зеленский добавил, что оккупанты намеренно нанесли столько ракетных ударов накануне саммитов G7 и НАТО.

"Это еще одно подтверждение нашей позиции, что санкций против России недостаточно, вооруженной помощи нужно больше, и что современные системы ПВО, которые есть у наших партнеров, должны быть не на полигонах, где их хранят, а в Украине", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня российские военные нанесли ракетный удар по Ровенской области. Пострадала гражданская инфраструктура.

Также мы писали, что ракетные удары утром и ночью 25 июня по 6 областям Украины были специально совершены с территории Белоруссии. Такая провокация была сделана для вовлечения Беларуси в войну против Украины.

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