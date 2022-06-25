Зеленський про масові ракетні удари: Росія змушена влаштовувати показуху

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського .

"45 російських ракет за ніч та ранок цієї доби, надвечір ще ракети. Всі вони були запущені з однією метою: показати, що Росія може щось дотиснути, щось показати. Окупанти збиралися на п'ятий день захопити більшу частину нашої країни, а змушені на пʼятий місяць влаштовувати таку ракетну показуху, яка стратегічно для Росії нічого не змінює", - підкреслив Зеленський.

За словами президента, зараз у війні розпочався новий етап, "коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових меж цього".

Також Зеленський додав, що окупанти навмисно завдали стільки ракетних ударів напередодні самітів G7 та НАТО.

"Це ще одне підтвердження саме нашої позиції, що санкцій проти Росії недостатньо, збройної допомоги треба більше, і що сучасні системи ППО, які є у наших партнерів, мають бути не на полігонах, де їх зберігають, а в Україні", - наголосив президент.