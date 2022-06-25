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Зеленський про масові ракетні удари: Росія змушена влаштовувати показуху

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Київ, Субота 25 червня 2022 22:51
Зеленський про масові ракетні удари: Росія змушена влаштовувати показуху Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні Росія нанесла низку ракетних ударів по населених пунктах України. Такими діями окупанти влаштували показуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"45 російських ракет за ніч та ранок цієї доби, надвечір ще ракети. Всі вони були запущені з однією метою: показати, що Росія може щось дотиснути, щось показати. Окупанти збиралися на п'ятий день захопити більшу частину нашої країни, а змушені на пʼятий місяць влаштовувати таку ракетну показуху, яка стратегічно для Росії нічого не змінює", - підкреслив Зеленський.

За словами президента, зараз у війні розпочався новий етап, "коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових меж цього".

Також Зеленський додав, що окупанти навмисно завдали стільки ракетних ударів напередодні самітів G7 та НАТО.

"Це ще одне підтвердження саме нашої позиції, що санкцій проти Росії недостатньо, збройної допомоги треба більше, і що сучасні системи ППО, які є у наших партнерів, мають бути не на полігонах, де їх зберігають, а в Україні", - наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні російські військові нанесли ракетний удар по Рівненській області. Постраждала цивільна інфраструктура.

Також ми писали, що ракетні удари зранку та вночі 25 червня по 6 областям України були спеціально здійснені з території Білорусі. Така провокація була зроблена для втягнення Білорусі у війну проти України.

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