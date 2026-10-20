Україна не повинна вступати до НАТО, - Венс
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що, на його думку, Україна не повинна вступати до Північноатлантичного альянсу НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для 2WAY TONIGHT.
Під час бесіди провідний у контексті України запитав Венса, чи є країна-партнер тим самим, що й країна-союзник, чи це менш близькі відносини між державами.
У відповідь віце-президент заявив, що між США та Україною немає формального союзу, додавши, що Києву не слід вступати до НАТО. При цьому співпраця між країнами буде.
"Наскільки я знаю, у нас немає офіційної союзницької угоди з Україною. Україна не входить до НАТО. Я не думаю, що вона повинна вступати до НАТО. Я вважаю, що це країна, дуже гідна захоплення, прекрасна країна з безліччю чудових людей. Ми співпрацюватимемо з деяких питань, але в деяких питаннях наші позиції також, - заявив він.
Також під час інтерв'ю він сказав, що Україна має припинити атаки на російські енергетичні об'єкти (ймовірно, про НПЗ).
Україна та НАТО
Нагадаємо, посол України у Британії Валерій Залужний у серпні заявив, що не бачить перспективи вступу України до НАТО у нинішній моделі розвитку альянсу. При цьому він наголосив, що Україна потребує технологій та військових можливостей країн НАТО, а майбутні гарантії безпеки можуть бути пов'язані з новими оборонними союзами.
Також ми писали, що у вересні країни НАТО вперше на рівні лідерів офіційно визнали Україну спільним контрибютором євроатлантичної безпеки. За словами голови Місії України при НАТО Олени Гетьманчук, це рішення відкриває нові можливості для підтримки з боку союзників.