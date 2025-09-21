Зеленський: маємо перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував експорт певного виду української зброї кілька днів тому. Він зазначив, що завдяки цьому країна покриє дефіцит бюджету і таким чином збільшиться виробництво дронів для фронту.

Крім того, нещодавно він повідомив, що Україна за час повномасштабної війни вийшла на новий показник виробництва зброї. За його словами, майже 60% забезпечення ЗСУ - це українська зброя.

Також ми писали, що в результаті глава Міноборони Денис Шмигаль заявив, що українське виробництво зброї з початку повномасштабної війни зросло в 35 разів. Він також додав, що країна планує наростити цей показник.