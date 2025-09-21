UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський: маємо перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Україна вже має перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Маємо також перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї - сучасної, це буде контрольований експорт нашої зброї, зокрема морських дронів", - заявив президент.

Глава держави зазначив, що безпека морських шляхів є невід'ємною складовою загальної безпеки, і це залежить від багатьох націй. Він додав, що Україна пропонує партнерам розробки, які допомогли нашій держави у Чорному морі.

 

"Україна пропонує всім своїм надійним партнерам наші розробки, які допомогли нам самим у Чорному морі. Розраховуємо на сильні контракти", - резюмував Зеленський.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував експорт певного виду української зброї кілька днів тому. Він зазначив, що завдяки цьому країна покриє дефіцит бюджету і таким чином збільшиться виробництво дронів для фронту.

Крім того, нещодавно він повідомив, що Україна за час повномасштабної війни вийшла на новий показник виробництва зброї. За його словами, майже 60% забезпечення ЗСУ - це українська зброя.

Також ми писали, що в результаті глава Міноборони Денис Шмигаль заявив, що українське виробництво зброї з початку повномасштабної війни зросло в 35 разів. Він також додав, що країна планує наростити цей показник.

Володимир ЗеленськийВійна в Україні