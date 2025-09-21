Зеленский: есть первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия

Производство оружия в Украине

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал экспорт некоторого вида украинского оружия несколько дней назад. Он отметил, что благодаря этому страна покроет дефицит бюджета и таким образом увеличится производство дронов для фронта.

Кроме того, недавно он сообщил, что Украина за время полномасштабной войны вышла на новый показатель производства оружия. По его словам, почти 60% обеспечения ВСУ - это украинское оружие.

Также мы писали, что в итоге глава Минобороны Денис Шмыгаль заявил, что украинское производство оружие с начала полномасштабной войны выросло в 35 раз. Он также добавил, что страна планирует нарастить этот показатель.