Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский: есть первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украина уже имеет первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Есть также первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия - современного, это будет контролируемый экспорт нашего оружия, в частности морских дронов", - заявил президент.

Глава государства отметил, что безопасность морских путей является неотъемлемой составляющей общей безопасности, и это зависит от многих наций. Он добавил, что Украина предлагает партнерам разработки, которые помогли нашему государству в Черном море.

 

"Украина предлагает всем своим надежным партнерам наши разработки, которые помогли нам самим в Черном море. Рассчитываем на сильные контракты", - резюмировал Зеленский.

 

Производство оружия в Украине

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал экспорт некоторого вида украинского оружия несколько дней назад. Он отметил, что благодаря этому страна покроет дефицит бюджета и таким образом увеличится производство дронов для фронта.

Кроме того, недавно он сообщил, что Украина за время полномасштабной войны вышла на новый показатель производства оружия. По его словам, почти 60% обеспечения ВСУ - это украинское оружие.

Также мы писали, что в итоге глава Минобороны Денис Шмыгаль заявил, что украинское производство оружие с начала полномасштабной войны выросло в 35 раз. Он также добавил, что страна планирует нарастить этот показатель.

