ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський має право вето на будь-які мирні домовленості Трампа і Путіна, - Гілі

Україна, П'ятниця 15 серпня 2025 14:08
UA EN RU
Зеленський має право вето на будь-які мирні домовленості Трампа і Путіна, - Гілі Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна сама визначатиме умови та час можливого миру, а будь-які домовленості без згоди Києва не матимуть сили.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

На запитання, чи має український президент ефективне право вето на будь-які рішення, Гілі відповів, що українці з величезною мужністю ведуть боротьбу проти Росії

"Як військові, так і цивільні. Саме президент (України Володимир, ред.) Зеленський і українці повинні визначати, коли закінчаться бойові дії й на яких умовах це відбудеться", - зазначив він.

Глава Міноборони також відмовився відповідати на питання про те, як британські війська відреагують на атаку російських військ, якщо вони будуть розміщені в Україні для забезпечення припинення вогню в рамках ширшої Коаліції добровольців.

На запитання, чи будуть британські війська стояти й воювати, чи вони підуть, міністр відповів, що це гіпотетичні питання.

"Я дійсно не збираюся обговорювати і не можу обговорювати на даний момент. Але є кілька важливих принципів. По-перше, будь-які британські війська мають право захищатися, якщо на них нападуть", - пояснив він.

Саміт Трампа і Путіна на Алясці

Сьогодні, 15 серпня, запланована зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Головною темою переговорів стане припинення вогню на фронті та ймовірність завершення війни Росії проти України.

За даними Reuters, лідери США та Росії можуть узгодити перші умови щодо перемир’я без участі України. Це викликало занепокоєння, адже будь-які рішення, ухвалені без Києва, ставлять під питання їхню легітимність і відповідність інтересам українського народу.

Водночас у Кремлі заявили, що не очікують підписання жодного спільного документа під час зустрічі Трампа та Путіна. Тож, ймовірно, переговори обмежаться обговоренням можливих варіантів врегулювання та окресленням подальших кроків.

РБК-Україна вже описувало три можливі сценарії для України після цих перемовин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна Зустріч Трампа та Путіна Війна Росії проти України
Новини
Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News
Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія