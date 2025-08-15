Зеленський має право вето на будь-які мирні домовленості Трампа і Путіна, - Гілі

Україна сама визначатиме умови та час можливого миру, а будь-які домовленості без згоди Києва не матимуть сили.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

На запитання, чи має український президент ефективне право вето на будь-які рішення, Гілі відповів, що українці з величезною мужністю ведуть боротьбу проти Росії

"Як військові, так і цивільні. Саме президент (України Володимир, ред.) Зеленський і українці повинні визначати, коли закінчаться бойові дії й на яких умовах це відбудеться", - зазначив він.

Глава Міноборони також відмовився відповідати на питання про те, як британські війська відреагують на атаку російських військ, якщо вони будуть розміщені в Україні для забезпечення припинення вогню в рамках ширшої Коаліції добровольців.

На запитання, чи будуть британські війська стояти й воювати, чи вони підуть, міністр відповів, що це гіпотетичні питання.

"Я дійсно не збираюся обговорювати і не можу обговорювати на даний момент. Але є кілька важливих принципів. По-перше, будь-які британські війська мають право захищатися, якщо на них нападуть", - пояснив він.