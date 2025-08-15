ua en ru
У Кремлі "не очікують" підписання документів за підсумками саміту на Алясці

П'ятниця 15 серпня 2025 12:46
У Кремлі "не очікують" підписання документів за підсумками саміту на Алясці Фото: у Кремлі "не очікують" підписання документів за підсумками саміту на Алясці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Кремлі нібито не очікують підписання спільного документу у ході зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар журналістам прес-секретаря Путіна Дмитра Пескова.

Відповідаючи на запитання журналіста стосовно того, чи очікується підписання якогось документа на полях двосторонньої зустрічі, він заперечив будь-які домовленості.

"Ні. Не очікується (підписання документа – ред.), і нічого не готувалася. І навряд чи тут може бути якийсь документ", - зазначив Песков.

За його словами, при цьому, з огляду на те, що за результатами зустрічі буде спільна прес-конференція, у її ході буде озвучено те коло домовленостей, розуміння яких вдасться досягти.

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 15 серпня, у місті Анкоридж, що на Алясці, відбудуться переговори президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна. За даними різних джерел, центральною темою переговорів стане припинення вогню і завершення війни між Україною та Росією.

Зазначається, що за підсумками зустрічі на Алясці може бути заплановане проведення тристороннього саміту за участю президента України Володимира Зеленського, а також представників європейських країн.

Про три сценарії розвитку подій після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

