Зеленский имеет право вето на любые мирные договоренности Трампа и Путина, - Хили

Украина сама будет определять условия и время возможного мира, а любые договоренности без согласия Киева не будут иметь силы.

Об этом заявил министр обороны Британии Джон Хили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

На вопрос, имеет ли украинский президент эффективное право вето на любые решения, Хили ответил, что украинцы с огромным мужеством ведут борьбу против России

"Как военные, так и гражданские. Именно президент (Украины Владимир, ред.) Зеленский и украинцы должны определять, когда закончатся боевые действия и на каких условиях это произойдет", - отметил он.

Глава Минобороны также отказался отвечать на вопрос о том, как британские войска отреагируют на атаку российских войск, если они будут размещены в Украине для обеспечения прекращения огня в рамках более широкой Коалиции добровольцев.

На вопрос, будут ли британские войска стоять и воевать, или они уйдут, министр ответил, что это гипотетические вопросы.

"Я действительно не собираюсь обсуждать и не могу обсуждать на данный момент. Но есть несколько важных принципов. Во-первых, любые британские войска имеют право защищаться, если на них нападут", - пояснил он.