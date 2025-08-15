Зеленский имеет право вето на любые мирные договоренности Трампа и Путина, - Хили
Украина сама будет определять условия и время возможного мира, а любые договоренности без согласия Киева не будут иметь силы.
Об этом заявил министр обороны Британии Джон Хили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
На вопрос, имеет ли украинский президент эффективное право вето на любые решения, Хили ответил, что украинцы с огромным мужеством ведут борьбу против России
"Как военные, так и гражданские. Именно президент (Украины Владимир, ред.) Зеленский и украинцы должны определять, когда закончатся боевые действия и на каких условиях это произойдет", - отметил он.
Глава Минобороны также отказался отвечать на вопрос о том, как британские войска отреагируют на атаку российских войск, если они будут размещены в Украине для обеспечения прекращения огня в рамках более широкой Коалиции добровольцев.
На вопрос, будут ли британские войска стоять и воевать, или они уйдут, министр ответил, что это гипотетические вопросы.
"Я действительно не собираюсь обсуждать и не могу обсуждать на данный момент. Но есть несколько важных принципов. Во-первых, любые британские войска имеют право защищаться, если на них нападут", - пояснил он.
Саммит Трампа и Путина на Аляске
Сегодня, 15 августа, запланирована встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главной темой переговоров станет прекращение огня на фронте и вероятность завершения войны России против Украины.
По данным Reuters, лидеры США и России могут согласовать первые условия по перемирию без участия Украины. Это вызвало беспокойство, ведь любые решения, принятые без Киева, ставят под вопрос их легитимность и соответствие интересам украинского народа.
В то же время в Кремле заявили, что не ожидают подписания никакого совместного документа во время встречи Трампа и Путина. Поэтому, вероятно, переговоры ограничатся обсуждением возможных вариантов урегулирования и определением дальнейших шагов.
РБК-Украина уже описывало три возможных сценария для Украины после этих переговоров.