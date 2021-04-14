Зеленский лишил гражданства троих украинцев. Двое в санкционном списке

"Решение принято. Дальше документы ушли на СНБО, МИД, Миграционную службу", - уточнил собеседник.

По его словам, речь идет о Вадиме Альперине, Араике Амирханяне и Александре Еримичуке.

Как уточнил собеседник, лишение украинского гражданства связано с наличием у этих трех лиц гражданства других государств: у Альперина - израильского, у Амирханяна - армянского, у Еримичука - румынского.

Напомним, что 2 апреля СНБО ввел санкции против Альперина и Еримичука. Зеленский тогда отметил, что эти лица входят в "топ-10 украинской контрабанды".

В то же время, Амирханян официально в санкционном списке не значится, однако, по словам собеседника в ОП, он также причастен к контрабандной деятельности и в связи с этим попал в поле зрения СБУ.