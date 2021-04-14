Зеленский лишил гражданства троих украинцев. Двое в санкционном списке

Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины троих лиц. Двое из них оказались под санкциями СНБО за причастность к контрабанде.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.
"Решение принято. Дальше документы ушли на СНБО, МИД, Миграционную службу", - уточнил собеседник.
По его словам, речь идет о Вадиме Альперине, Араике Амирханяне и Александре Еримичуке.
Как уточнил собеседник, лишение украинского гражданства связано с наличием у этих трех лиц гражданства других государств: у Альперина - израильского, у Амирханяна - армянского, у Еримичука - румынского.
Напомним, что 2 апреля СНБО ввел санкции против Альперина и Еримичука. Зеленский тогда отметил, что эти лица входят в "топ-10 украинской контрабанды".
В то же время, Амирханян официально в санкционном списке не значится, однако, по словам собеседника в ОП, он также причастен к контрабандной деятельности и в связи с этим попал в поле зрения СБУ.
Отметим, это был первый случай, когда СНБО ввел персональные санкции за причастность к контрабанде.
В санкционный список попали 10 человек, которых глава государства назвал "топ-10 контрабандистов". Секретарь СНБО позже опубликовал список людей, которые попали под санкции за контрабанду.
Как писало РБК-Украина, Зеленский планирует продолжить борьбу с контрабандой. Этот вопрос будет на повестке завтрашнего заседания СНБО.