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Зеленський позбавив громадянства трьох українців. Двоє в списку санкцій

Автор: Мілан Лєліч

Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України трьох осіб. Двоє з них опинилися під санкціями РНБО за причетність до контрабанди.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

"Рішення ухвалене. Далі документи пішли на РНБО, МЗС, Міграційну службу", - уточнив співрозмовник.

За його словами, мова йде про Вадима Альперіна, Араіка Амірханяна та Олександра Єрімічука.

Як уточнив співрозмовник, позбавлення українського громадянства пов'язане з наявністю у цих трьох осіб громадянства інших держав: в Альперіна - ізраїльського, в Амірханяна - вірменського, в Єрімічука - румунського.

Нагадаємо, що 2 квітня РНБО ввела санкції проти Альперіна і Єрімічука. Зеленський зазначив, що ці особи входять в "топ-10 української контрабанди".

Водночас Амірханян офіційно в списку санкцій не значиться, проте, за словами співрозмовника в ОП, він також причетний до контрабандної діяльності і через це потрапив у поле зору СБУ.

Зазначимо, це був перший випадок, коли РНБО ввела персональні санкції за причетність до контрабанди.

У санкційний список потрапили 10 осіб, яких глава держави назвав "топ-10 контрабандистів". Секретар РНБО пізніше опублікував список людей, які потрапили під санкції за контрабанду.

Як писало РБК-Україна, Зеленський планує продовжити боротьбу з контрабандою. Це питання буде на порядку завтрашнього засідання РНБО.

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Новини України Володимир ЗеленськийРНБОконтрабандагражданствоСанкції
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