Зеленський позбавив громадянства трьох українців. Двоє в списку санкцій

"Рішення ухвалене. Далі документи пішли на РНБО, МЗС, Міграційну службу", - уточнив співрозмовник.

За його словами, мова йде про Вадима Альперіна, Араіка Амірханяна та Олександра Єрімічука.

Як уточнив співрозмовник, позбавлення українського громадянства пов'язане з наявністю у цих трьох осіб громадянства інших держав: в Альперіна - ізраїльського, в Амірханяна - вірменського, в Єрімічука - румунського.

Нагадаємо, що 2 квітня РНБО ввела санкції проти Альперіна і Єрімічука. Зеленський зазначив, що ці особи входять в "топ-10 української контрабанди".

Водночас Амірханян офіційно в списку санкцій не значиться, проте, за словами співрозмовника в ОП, він також причетний до контрабандної діяльності і через це потрапив у поле зору СБУ.