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Санкции СНБО против контрабандистов: двоих фигурантов лишили украинского гражданства

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 20:38
Санкции СНБО против контрабандистов: двоих фигурантов лишили украинского гражданства Фото: Вадим Альперин, фигурант санкций СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Двое фигурантов санкционного списка Совета нацбезопасности и обороны, которых обвиняют в причастности к контрабанде, лишены украинского гражданства. Теперь их хотят депортировать.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.

По словам собеседника, в соответствии с принятым решением, сейчас также готовится предусмотренная законодательством процедура депортации этих двух бывших граждан Украины.

"Речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии)", - уточнил собеседник РБК-Украина.

Также, по данным источника, украинского гражданства лишили Араика Амирханяна, который является гражданином Армении. Он не является фигурантом санкционного списка СНБО. Амирханяна также планируют депортировать.

Напомним, в начале апреля СНБО впервые ввела персональные санкции за контрабанду. Как заявили в СНБО, санкции были введены против "топ-10 контрабандистов".

Позже секретарь СНБО опубликовал список людей, которые попали под санкции за контрабанду.

Как обещал президент Владимир Зеленский, это не последние контрабандисты, которые попадут под санкции. Так, завтра планируется новое заседание СНБО, на котором хотят продолжить борьбу с контрабандой.

Более о борьбе украинских властей с контрабандистами можете узнать в материале РБК-Украина "Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой".

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Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой