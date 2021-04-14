Завтра состоится очередное заседание СНБО

В четверг, 15 апреля, состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины . Повестка дня заседания пока неизвестна.

Отметим, что заседания Совета нацбезопасности и обороны проходят почти каждую неделю. На прошлых заседаниях, в частности, принимали решения о введении санкций против телеканалов, народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также о возвращении государству предприятия "Мотор Сич".

"СНБО запланировано на завтра в Офисе президента. Ориентировочно с 16 до 18",- сообщил он.

Напомним, 2 апреля в Офисе президента состоялось очередное заседание СНБО, после которого президент Владимир Зеленский выпустил видеообращение. Заседание СНБО, в частности, было посвящено борьбе с контрабандой в Украине.

Кроме того, СНБО ввел санкции против "топ-10 контрабандистов". Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, кто же попал под украинские санкции.

Также на последнем заседании СНБО говорили о темпах вакцинации в Украине. В ближайшее время, по словам секретаря СНБО, будет приказ по итогам этого заседания.