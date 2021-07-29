Зеленский лишил государственной стипендии трех олимпийских медалистов, которых поймали на допинге

Трех украинских спортсменов, которые были медалистами предыдущих Олимпийских игр, лишили государственной степендии. Все они лишены олимпийских медалей за применение допинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского.

Согласно документу, президент решил лишить:

Давыдову Наталью Анатольевну государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 3 января 2013 года № 2;

Коробку Ольгу Васильевну государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 3 января 2013 года № 2;

Торохтия Алексея Павловича государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 23 ноября 2015 года № 653.

Наталья Давыдова

Тяжелоатлетка завоевала бронзовую медаль на Олимипаде в Пекине в 2008 году в весовой категории до 69 кг.

Однако в августе 2016 года в результате повторного анализа допинг-проб взятых на Олимпийских играх в Пекине, пробы Давыдовой оказались положительными. Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал ее результаты на Пекинской Олимпиаде и лишил ее бронзовой олимпийской медали.

Ольга Коробка

Украинская тяжелоатлетка завоевала "серебро" на Олимпиаде-2008 в Пекине.

В феврале 2012 года была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. В 2016 году МОК сообщил о том, что Коробка лишена серебряной медали, завоеванной на соревнованиях по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх 2008 года из-за применения допинга.

Алексей Торохтий

Тяжеловес в 2012 году стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне в весовой категории до 105 кг.

В 2019 году на официальном сайте МОК было опубликовано решение о лишении Торохтия золотой медали из-за нарушения антидопинговых правил.