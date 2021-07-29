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Зеленський позбавив державної стипендії трьох олімпійських медалістів, яких зловили на допінгу

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Четвер 29 липня 2021 14:55
Зеленський позбавив державної стипендії трьох олімпійських медалістів, яких зловили на допінгу Фото: трьох медалістів Оліміпіад минулих років позбавили стипендій (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Трьох українських спортсменів, які були медалістами попередніх Олімпійських ігор, позбавили державної степендії. Всі вони позбавлені олімпійських медалей за застосування допінгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента Володимира Зеленського.

Згідно з документу, президент вирішив позбавити:

  • Давидову Наталію Анатоліївну державної стипендії, призначеної указом президента України від 3 січня 2013 року № 2;
  • Коробку Ольгу Василівну державної стипендії, призначеної указом президента України від 3 січня 2013 року № 2;
  • Торохтія Олексія Павловича державної стипендії, призначеної указом президента України від 23 листопада 2015 року № 653.

Наталія Давидова

Важкоатлетка здобула бронзову медаль на Оліміпаді в Пекіні в 2008 році у ваговій категорії до 69 кг.

Однак в серпні 2016 року в результаті повторного аналізу допінг-проб взятих на Олімпійських іграх у Пекіні, проби Давидової виявились позитивними. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) анулював її результати на пекінській Олімпіаді і позбавив її бронзової олімпійської медалі.

Ольга Коробка

Українська важкоатлетка здобула "срібло" на Олімпіаді-2008 у Пекіні.

У лютому 2012 року була дискваліфікована на чотири роки за вживання допінгу. У 2016 році МОК повідомив про те, що Коробка позбавлена срібної медалі, завойованої на змаганнях з важкої атлетики на літніх Олімпійських іграх 2008 року через застосування допінгу.

Олексій Торохтій

Важкоатлет у 2012 році став чемпіоном Олімпійських ігор у Лондоні у ваговій категорії до 105 кг.

У 2019 році на офіційному сайті МОК було опубліковано рішення про позбавлення Торохтія золотої медалі через порушення антидопінгових правил.

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