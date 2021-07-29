Зеленський позбавив державної стипендії трьох олімпійських медалістів, яких зловили на допінгу
Трьох українських спортсменів, які були медалістами попередніх Олімпійських ігор, позбавили державної степендії. Всі вони позбавлені олімпійських медалей за застосування допінгу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента Володимира Зеленського.
Згідно з документу, президент вирішив позбавити:
- Давидову Наталію Анатоліївну державної стипендії, призначеної указом президента України від 3 січня 2013 року № 2;
- Коробку Ольгу Василівну державної стипендії, призначеної указом президента України від 3 січня 2013 року № 2;
- Торохтія Олексія Павловича державної стипендії, призначеної указом президента України від 23 листопада 2015 року № 653.
Наталія Давидова
Важкоатлетка здобула бронзову медаль на Оліміпаді в Пекіні в 2008 році у ваговій категорії до 69 кг.
Однак в серпні 2016 року в результаті повторного аналізу допінг-проб взятих на Олімпійських іграх у Пекіні, проби Давидової виявились позитивними. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) анулював її результати на пекінській Олімпіаді і позбавив її бронзової олімпійської медалі.
Ольга Коробка
Українська важкоатлетка здобула "срібло" на Олімпіаді-2008 у Пекіні.
У лютому 2012 року була дискваліфікована на чотири роки за вживання допінгу. У 2016 році МОК повідомив про те, що Коробка позбавлена срібної медалі, завойованої на змаганнях з важкої атлетики на літніх Олімпійських іграх 2008 року через застосування допінгу.
Олексій Торохтій
Важкоатлет у 2012 році став чемпіоном Олімпійських ігор у Лондоні у ваговій категорії до 105 кг.
У 2019 році на офіційному сайті МОК було опубліковано рішення про позбавлення Торохтія золотої медалі через порушення антидопінгових правил.