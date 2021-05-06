UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Угроза возможна, никто не хочет этих сюрпризов": Зеленский назвал медленным отвод войск РФ от Украины

Автор: Андрей Василюк

Из оккупированного Крыма ушло лишь 3,5 тысячи российских военных. Поэтому угроза с оккупированных территорий и со стороны границ остается.

Об этом на совместной пресс-конференции с главой Госдепа Энтони Блинкеном сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"3,5 тысячи военных (ВС РФ - ред.), которые начали отвод и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Пока нигде больше уменьшения мы не видим. Мы считаем, что это снижение медленное. Поэтому, вероятно, угроза может быть. Никто не хочет сюрпризов", - сказал Зеленский.

При этом Зеленский заявил об уменьшении количества снайперских выстрелов на востоке Украины.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что у границ Украины сейчас сконцентрировано 80 тысяч российских солдат.

Российские военные остаются вблизи различных участков границы с Украиной, которая по-прежнему является крупнейшим наращиванием сил РФ с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Часть войск РФ отошла от границы, но многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику.

Ранее министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в своем совместном заявлении по итогам встречи призвали Россию полностью отвести войска от украинской границы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины агрессия РФ