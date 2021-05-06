"Угроза возможна, никто не хочет этих сюрпризов": Зеленский назвал медленным отвод войск РФ от Украины

Из оккупированного Крыма ушло лишь 3,5 тысячи российских военных . Поэтому угроза с оккупированных территорий и со стороны границ остается.

Об этом на совместной пресс-конференции с главой Госдепа Энтони Блинкеном сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"3,5 тысячи военных (ВС РФ - ред.), которые начали отвод и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Пока нигде больше уменьшения мы не видим. Мы считаем, что это снижение медленное. Поэтому, вероятно, угроза может быть. Никто не хочет сюрпризов", - сказал Зеленский.

При этом Зеленский заявил об уменьшении количества снайперских выстрелов на востоке Украины.