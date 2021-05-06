"Угроза возможна, никто не хочет этих сюрпризов": Зеленский назвал медленным отвод войск РФ от Украины

Из оккупированного Крыма ушло лишь 3,5 тысячи российских военных. Поэтому угроза с оккупированных территорий и со стороны границ остается.
Об этом на совместной пресс-конференции с главой Госдепа Энтони Блинкеном сказал президент Украины Владимир Зеленский.
"3,5 тысячи военных (ВС РФ - ред.), которые начали отвод и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Пока нигде больше уменьшения мы не видим. Мы считаем, что это снижение медленное. Поэтому, вероятно, угроза может быть. Никто не хочет сюрпризов", - сказал Зеленский.
При этом Зеленский заявил об уменьшении количества снайперских выстрелов на востоке Украины.
Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что у границ Украины сейчас сконцентрировано 80 тысяч российских солдат.
Российские военные остаются вблизи различных участков границы с Украиной, которая по-прежнему является крупнейшим наращиванием сил РФ с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Часть войск РФ отошла от границы, но многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику.
Ранее министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в своем совместном заявлении по итогам встречи призвали Россию полностью отвести войска от украинской границы.