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Пентагон оценил число российских военных у границы Украины

Новина українською → Вашингтон, Четверг 06 мая 2021 10:54
Пентагон оценил число российских военных у границы Украины Фото: войска России возле границы Украины (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Пентагоне оценили число российских военных, которые остались у границы Украины. Сейчас там около 80 тысяч солдат.

Об этом сообщает The New York Times.

Российские военные остаются вблизи различных участков границы с Украиной, что по-прежнему является крупнейшим наращиванием сил РФ с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году, пишет NYT.

Вместе с тем, американские военные сообщили, что часть войск РФ отошла от границы, но многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику. Возле границы около 80 тысяч военных, пишет издание, ссылаясь на слова представителя Пентагона.

В то же время отмечается, что представители администрации президента США воспринимают постоянное присутствие войск на границе с Украиной как сигнал от президента РФ Владимира Путина о том, что он может сопоставить - и фактически превзойти - количество военнослужащих, которые принимают участие в учениях США и НАТО в Европе.

Напомним, учения под руководством США под названием Defender Europe официально начались во вторник. В него входят около 28 тысяч военнослужащих из Соединенных Штатов.

Раньше Минобороны назвало возможные цели стягивания войск РФ в Украину.

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