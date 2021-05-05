ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Страны G7 призвали Россию полностью отвести войска от границы Украины

Новина українською → Лондон, Среда 05 мая 2021 21:44
Страны G7 призвали Россию полностью отвести войска от границы Украины Фото: G7 призвала Россию отвести войска от Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в своем совместном заявлении по итогам встречи в Лондоне вспомнили российскую агрессию против Украины. Министры G7 призвали Россию полностью отвести войска от украинской границы.

Об этом говорится в тексте опубликовало правительство Британии.

"Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряженности", - отмечается в заявлении.

В то же время министры отметили поддержку попыток Франции и Германии в нормандском формате по обеспечению полного выполнения минских договоренностей.

"Мы остаемся полностью преданными выполнению санкций, напоминая, что продолжительность международных санкций связана с полным выполнением Россией своих обязательств в рамках минских договоренностей и возвращением Крыма", - отмечается в заявлении G7.

Напомним, в начале апреля Россия стянула свои войска к восточной границе Украины и в оккупированный Крым. В украинской разведке предупреждали о возможном нападении. Однако на фоне дипломатического и санкционного давления Москва объявила об отводе своих войск от границы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что украинская армия должна быть готова к возвращению российских войск.

Кроме того, в украинской делегации в ТКГ спрогнозировали, что Россия может вернуть свои войска к границе с Украиной осенью, когда начнутся масштабные военные учения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика агрессия РФ Украина войска РФ G7
NEWS
Зеленский пожаловался сенатору США на отсутствие договоренностей по перемирию на Донбассе
Зеленский пожаловался сенатору США на отсутствие договоренностей по перемирию на Донбассе
DAILY
Сергей Дейнеко: Теоретически войска РФ до сих пор могут начать вторжение из Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Сергей Дейнеко: Теоретически войска РФ до сих пор могут начать вторжение из Крыма