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"Загроза можлива, ніхто не хоче цих сюрпризів": Зеленський назвав повільним відведення військ РФ від України

Автор: Андрій Василюк

З окупованого Криму пішло лише 3,5 тисячі російських військових. Тому загроза з окупованих територій та з боку кордонів залишається.

Про це на спільній прес-конференції з головою Держдепу Ентоні Блінкеном сказав президент України Володимир Зеленський.

"3,5 тисяч військових (ЗС РФ - ред.), які почали відведення і пішли з території тимчасово окупованого півострова Крим. Поки що ніде більше зменшення ми не бачимо. Ми вважаємо, що це зменшення повільне. Тому, ймовірно, загроза може бути. Ніхто не хоче сюрпризів", - сказав Зеленський.

При цьому Зеленський заявив про зменшення кількості снайперських пострілів на сході України.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявили, що біля кордонів України наразі сконцентровано 80 тисяч російських солдатів.

Російські військові лишаються поблизу різних ділянок кордону з Україною, що як і раніше є найбільшим нарощуванням сил РФ з моменту незаконної анексії Криму в 2014 році. Частина військ РФ відійшла від кордону, але багато підрозділів залишили свої вантажівки і бронетехніку.

Раніше міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) у своїй спільній заяві за підсумками зустрічі закликали Росію повністю відвести війська від українського кордону.

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