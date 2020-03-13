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Зеленський: ми ліквідуємо ДАБІ

Новини » Політика     13.03.2020 - 11:49
Зеленський: ми ліквідуємо ДАБІ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський вважає, що таке рішення "чекав весь чесний будівельний бізнес України"

Президент Володимир Зеленський анонсував ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції. Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський вважає, що таке рішення "чекав весь чесний будівельний бізнес України".

"Скажу зараз три слова, на які чекав весь чесний будівельний бізнес України: Ми ліквідуємо ДАБІ", - заявив він.

На засіданні таку ж саму заяву оголосив і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Минулого тижня Зеленський заявив, що Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) буде ліквідована в найближчі два тижні. За словами президента, ДАБІ є однією з найбільш корумпованих організацій в країні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив нового голову Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Ним став Юрій Васильченко.

Про ліквідацію ДАБІ в Кабміні заговорили ще влітку минулого року. Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ навіть створило робочу групу з фахівців неурядових організацій: BRDO, IDLO, Реанімаційного пакету реформ, Конфедерації будівельників та інших.

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