Зеленский и лидеры фракций договорились о дате выборов

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля 2019 года. Об этом заявил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

При этом он заявил, что указ президента, скорее всего, будет завтра.

"Консультации прошли. Ориентировочно выборы на 21 июля. Но мы должны изменить избирательное законодательство", - отметил Ляшко.

Ляшко сообщил, что Зеленский направит главе парламента письмо для проведения внеочередного заседания ВР для изменения избирательного законодательства.

Напомним, на консультациях присутствовали глава Верховной Рады Андрей Парубий, вице-спикеры Ирина Геращенко и Оксана Сыроид. Кроме того во встрече участвовали Артур Герасимов, глава фракции партии "Блок Петра Порошенко"; Максим Бурбак, глава фракции партии "Народный фронт"; Вадим Новинский, глава фракции партии "Оппозиционный блок"; Олег Березюк, глава фракции партии "Самопомич"; Олег Ляшко, глава фракции "Радикальной партии"; Юлия Тимошенко, глава фракции "Батькивщина"; Ярослав Москаленко, глава депутатской группы "Воля народа", Виталий Хомутынник, сопредседатель депутатской группы "Партия Видродження". Также на встрече присутствовала глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Отметим, согласно ст. 90 Конституции решение о досрочном прекращении полномочий Верховной рады принимается президентом после консультаций с главой Верховной рады, его заместителями и главами депутатских фракций.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи в Верховной раде 20 мая объявил о роспуске парламента.

Как писало РБК-Украина, за три дня до вступления в должность нового главы государства в парламенте объявили об отсутствии коалиции. "Народный фронт" - вторая по численности фракция, заявил о выходе из коалиции, после чего спикер Андрей Парубий призвал нардепов начать консультации о формировании нового большинства. У фракций есть 30 дней - до 16 июня. Далее президент должен распустить парламент и назначить досрочные выборы. Но, поскольку Раду нельзя распускать меньше чем за полгода до окончания его полномочий, эта опция новому президенту Зеленскому станет теоретически недоступной.