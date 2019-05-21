Зеленський та лідери фракцій домовилися про дату виборів

Президент України Володимир Зеленський і лідери фракцій Верховної ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня 2019 року. Про це заявив лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

При цьому він заявив, що указ президента, швидше за все, буде завтра.

"Консультації пройшли. Орієнтовно вибори на 21 липня. Але ми повинні змінити виборче законодавство", - зазначив Ляшко.

Ляшко повідомив, що Зеленський направить голові парламенту листа для проведення позачергового засідання ВР для зміни виборчого законодавства.

На зустрічі були присутні голова Верховної ради Андрій Парубій, віце-спікери Ірина Геращенко та Оксана Сироїд. Крім того у зустрічі брали участь Артур Герасимов, голова фракції партії "Блок Петра Порошенка"; Максим Бурбак, голова фракції партії "Народний фронт"; Вадим Новинський, голова фракції партії "Опозиційний блок"; Олег Березюк, голова фракції партії "Самопоміч"; Олег Ляшко, голова фракції Радикальної партії; Юлія Тимошенко, голова фракції партії "ВО "Батьківщина"; Ярослав Москаленко, голова депутатської групи "Воля народу"; Віталій Хомутиннік, співголова депутатської групи "Партія "Відродження". Також на зустрічі була присутня голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Зазначимо, згідно ст. 90 Конституції рішення про дострокове припинення повноважень Верховної ради приймається президентом після консультацій з головою Верховної ради, його заступниками та головами депутатських фракцій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час інавгураційної промові у Верховній раді 20 травня оголосив про розпуск парламенту.

Як повідомляло РБК-Україна, за три дні до вступу на посаду нового глави держави у парламенті оголосили про відсутність коаліції. "Народний фронт" - друга за чисельністю фракція, заявив про вихід з коаліції, після чого спікер Андрій Парубій закликав нардепів почати консультації про формування нової більшості. У фракцій є 30 днів - до 16 червня. Далі президент повинен розпустити парламент і призначити дострокові вибори. Але, оскільки Раду можна розпускати менше ніж за півроку до закінчення його повноважень, ця опція новому президенту Зеленському стане теоретично недоступною.