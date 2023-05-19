UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський - лідерам арабських країн: допоможіть захистити людей, включно з мусульманами

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Арабські країни можуть допомогти Україні захистити своїх людей від російської агресії. Мова йде, зокрема, про мусульманську спільноту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського на саміті Ліги арабських держав.

"Я хочу залишити цей заклик в Джидді: допоможіть захистити наших людей, включно з українською мусульманською спільнотою. Зі мною тут Мустафа Джемілєв - лідер кримськотатарського народу, один з корінних народів України. Його дім - це Крим, мусульманський регіон в Україні", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що кримські татари першими в Україні стали жертвами репресій росіян в окупованому Криму. Зеленський закликав арабські країни сприяти повернення українців, зокрема дітей, яких депортувала Росія.

"У нас є позитивний досвід з Саудівською Аравією щодо звільнення наших людей, захоплених Росією. Ми можемо розширити цей досвід", - заявив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії і взяв участь у саміті Ліги арабських держав. Він зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом.

Після цього глава держави, за попередніми даними, поїде до Японії на саміт країн "Великої сімки".

Репресії кримськотатарського народу

Варто зазначити, що представники кримськотатарського народу були одним з перших, хто виступив проти окупації Криму росіянами, та стали жертвами репресій.

Зокрема, росіяни почали переслідувати "неугодних" кримських татар, які підтримують Україну. Так, нещодавно після обшуків затримали кримськотатарського правозахисника Абдурешита Джеппарова.

Також в окупованому Криму напали на будинок кримського татарина Едема Муртазаєва. Його родину вивезли силою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымСаудовская АравияВолодимир ЗеленськийВійна в УкраїніВійна Росії проти України