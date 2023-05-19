Зеленский - лидерам арабских стран: помогите защитить людей, включая мусульман

"Я хочу оставить этот призыв в Джидде: помогите защитить наших людей, включая украинское мусульманское сообщество. Со мной здесь Мустафа Джемилев - лидер крымскотатарского народа, один из коренных народов Украины. Его дом - это Крым, мусульманский регион в Украине", - сказал он. Зеленский.

Президент отметил, что крымские татары первыми в Украине стали жертвами репрессий россиян в оккупированном Крыму. Зеленский призвал арабские страны способствовать возвращению украинцев, в частности детей, депортированных Россией.

"У нас есть положительный опыт с Саудовской Аравией по освобождению наших людей, захваченных Россией. Мы можем расширить этот опыт", - заявил глава государства.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию и принял участие в саммите Лиги арабских государств. Он встретится с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом.

После этого глава государства, по предварительным данным, поедет в Японию на саммит стран "Большой семерки".

Репрессии крымскотатарского народа

Следует отметить, что представители крымскотатарского народа были одним из первых, кто выступил против оккупации Крыма россиянами, и стали жертвами репрессий.

В частности, россияне начали преследовать "неугодных" крымских татар, поддерживающих Украину. Так, недавно после обысков задержан крымскотатарский правозащитник Абдурешит Джеппаров.

Также в оккупированном Крыму напали на дом крымского татарина Эдема Муртазаева. Его семью увезли силой.

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