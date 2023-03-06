Окупанти викрали родину кримського татарина в Судаку, звинувачують у пошкодженні з/д колій
Озброєні люди в окупованому Криму напали на будинок кримського татарина Едема Муртазаєва та силою вивезли його родину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.
"За повідомленням з окупованого Криму, сьогодні ввечері, близько 21.00, озброєні люди скоїли напад на будинок кримського татарина Муртазаєва Едема, який знаходиться в житловому масиві Ян'и Маале (Судак). Незабаром напали силою посадили господаря будинку Муртазаєва невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні Чубарова.
Пізніше стало відомо, що Муртазаєву висунуто звинувачення за частиною 1 статті 281 КК РФ "Сприяння диверсійній діяльності". Його підозрюють у підриві та пошкодженні залізниці за 12 кілометрів від станції "Сімферополь" у районі села Поштове Бахчисарайського району.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму партизани пошкодили залізничне полотно. Внаслідок пригоди рух поїздів було зупинено.
Також повідомлялося, що партизани розмалювали графіті з українською символікою різних міст в окупованому Криму.
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